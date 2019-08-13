5 شروط للترشح لعضوية المجالس المحلية في القانون الجديد
الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 12:56 م
عائشة حسنطباعة
تضمن مشروع قانون الإدارة المحلية، والذي من المتوقع إقراره بدور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، عدد من الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لعضوية المجالس المحلية.
ونص مشروع القانون في مادته رقم ( 13 ) على تلك الشروط وذلك على النحو الآتي:
1-أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
2-ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
3- أن يكون حاصلا ً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونا ً.
5- أن يكون مدرجا ً بقاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا ً للقانون المنظم لذلك.
ونص مشروع القانون في مادته رقم ( 13 ) على تلك الشروط وذلك على النحو الآتي:
1-أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
2-ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
3- أن يكون حاصلا ً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونا ً.
5- أن يكون مدرجا ً بقاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا ً للقانون المنظم لذلك.