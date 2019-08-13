وكيل "تعليم قنا" يفجر مفاجأة حول إشعال 3 طلاب النار فى مدرسة

كشف صبري خالد، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، عن مفاجأة فيما يتم تداوله بشأن حرق 3 طلاب مدرسة في قنا بسبب رسوبهم، حيث سيطرت الحماية المدنية على حريق اندلع بغرفتين مخصصتين للمدرسين العاملين بإحدى المدارس الثانوية التابعة لإدارة نقادة التعليمية بقنا، ما نتج عنه احتراق بعض محتوياتهما "أثاثات خشبية - شاشة حاسب آلى".



وقال "صبري"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه لم يوجد أي تقرير رسمي حتى الآن يثبت حرق الطلاب المدرسة، وإن التقرير الذي تلقته مديرية التربية والتعليم بقنا من الإدارة التعليمية يفيد بأن ما حدث مجرد ماس كهربائي لا علاقة له بالطلاب.



وأشار إلى أنه تفاجأ بما نشر في الصحف والمواقع عن الواقعة، مطالبًا بالتحقيق فيها مجددًا لمعرفة حقيقة الأمر، وهل هؤلاء الطلاب لهم علاقة بحريق المدرسة أم لا؟، قائًلا: "أعتقد أن هذا غير صحيح تمامًا لأن الطلاب في الصعيد لم يأت تفكيرهم لمثل هذه الأفعال لكن إن أثبتت التحقيقات تورطهم فسيتم فصلهم والتعامل معهم بشكل قانوني واتخاذ كافة الإجراءات ضدهم".



وكانت قد تداولت أنباء أن ثلاثة طلاب بالصف الأول الثانوي بالمدرسة المشار إليها، دخلوا مقر المدرسة بالقفز من أعلى الأسوار، وسكبوا البنزين بالغرفتين وأشعلوا النيران بهما، لتضررهم من رسوبهم بالامتحانات.