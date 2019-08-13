بايرن ميونخ يستعير بيريسيتش من إنتر ميلان

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المهاجم الكرواتي ايفان بيريسيتش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي مع إمكانية التعاقد معه بشكل نهائي في نهاية فترة الإعارة.



ولم يكشف بايرن عن التفاصيل المالية لصفقة ضم بيريسيتش لكن وسائل الإعلام قدرتها بنحو خمسة ملايين يورو على أن يدفع النادي البافاري عشرين مليون يورو لضم اللاعب بشكل نهائي عقب نهاية إعارته.



وقال حسن صالح حميدزيتش مدير الكرة في النادي البافاري: "إيفان سيساعدنا منذ البداية من خلال خبرته الهائلة على المستوى الدولي".



وأضاف، أنه لاعب صاحب كفاءة فنية عالية ويتمتع بالمرونة في الهجوم، واثق من أن إيفان سيتأقلم سريعا بما أنه على معرفة جيدة بالبوندسليجا وبمدربنا نيكو كوفاتش أيضًا.