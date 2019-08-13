واشنطن تدعو هونج كونج إلى ضبط النفس

حثت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، سلطات هونج كونج، الثلاثاء، على ممارسة ضبط النفس والتحقيق في أدلة على إطلاق قواتها الغاز المسيل للدموع على المحتجين بوسائل يحظرها القانون الدولي.



وقالت "باشليه" في بيان: "يمكن رؤية المسؤولين وهم يطلقون عبوات الغاز المسيل للدموع في مناطق مزدحمة ومغلقة وبشكل مباشر تجاه المحتجين في مناسبات عديدة مما ينطوي على مخاطر جسيمة بسقوط قتلى أو مصابين بإصابات خطيرة".



وأضاف روبرت كولفيل المتحدث باسم "باشليه" في مؤتمر صحفي، أن تصريحات الصين أمس الإثنين، بأن المظاهرات في هونج كونج بدأت تظهر مؤشرات على "إرهاب" ليست مفيدة وتهدد بتأجيج الوضع.