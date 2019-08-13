"حان وقتك".. حسين سالم "الصندوق الأسود" المثير للجدل

"الرجل الأقوى"، "الصندوق الأسود"، "الغامض"، "حصان الرهان"، "التاجر الشاطر" و"الشخصية المثيرة للجدل" صاحب الجملة الأشهر في الاستثمار "حان الوقت".. كلها ألقاب كانت من نصيب رجل الأعمال المصري حسين سالم، فنفوذه السياسي، وقوته كرجل أعمال، ومن قبلها رجل سياسة، بالإضافة إلى قربه من دوائر صنع القرار في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وارتباطه بملفات هي الأكثر خطورة وريبة، جعلتها قاب قوسين أو أدنى من كل تلك الألقاب.



للرئيس الأسبق حسني مبارك، جملة شهيرة كان قد امتدح فيها رجل الأعمال حسين سالم، في إحدى مؤتمراته بمدينة شرم الشيخ، حيث قال إن سالم اشتهر بجملة "حان الوقت".. في إشارة إلى أن أي مشروع كانت تتطلب منه الحكومة تنفيذه أو المشاركة في تأسيسه كان يقول "حان الوقت" في إشارة إلى نشاطه ودأبه على تنفيذ الأعمال التي تُسند إليه.



الرجل الأقوى، تصالح مع الحكومة المصرية، في قضايا أُدين بها، بتنازله عن 75% من إجمالي ممتلكاته وممتلكات عائلته داخل مصر وخارجها، وهو ما تتجاوز قيمته 5 مليارات جنيه مصري، أي حوالي 600 مليون دولار أمريكي، الأمر الذي جعل صفقة التصالح هذه، تُصنف على أنها الأعلى من ضمن من قرروا أن يوفقوا أوضاعهم القانونية مع الحكومة في مصر، ليتضمن قرار التصالح إلغاء قرارالضبط والوضع على قوائم ترقب الوصول لحسين سالم وأفراد أسرته داخل مصر وخارجها، ورفع أسمائهم من قوائم تجميد الأموال بالخارج، وتمكينهم من إعادة الإجراءات في الدعاوي القضائية التي صدرت فيها أحكام غيابية ضدهم.



"الشخصية المثيرة للجدل" كما يُلقب، لم يسلم من بريق السلطة والسياسة، وربما اكتوى بنارها، فشارك فيها، بعد أن ابتعد عنها لفترة طويلة تمثل بداية صعود نجمه في عالم المال والأعمال، فالرجل المولود بسيناء وينتمي إلى أحد قبائلها عام 1933 في سيناء، التحق في بداية حياته بالقوات الجوية المصرية، ثم ضابطًا بالمخابرات العامة، على أصح ما أشيع عنه، ثم اعتزل العمل العسكرى وعمل بالتجارة والاستثمار، حتى لمع نجمه في عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، ومن هنا بدأ في بناء إمبراطوريته الاستثمارية.



"الصندوق الأسود" كما يُلقب، لديه أسرار، لا سيما أنه كان قريبًا من رؤساء مصر، وعلى علاقة بكل الحكومات، كما أنه كان على مقربة من ملف العلاقات المصرية الإسرائيلية، وخاصة ملف تجارة الغاز مع إسرائيل، ولن نبالغ إذا قلنا بأنه كان من ضمن من شاركوا بشركته التي كان المساهم الأكبر فيها، شركة غاز شرق المتوسط، التي حصلت على حقوق تصدير الغاز الطبيعي من مصر إلى إسرائيل والأماكن الأخرى في المنطقة.



سالم أحد المقربين من الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وقبل أيام من تنحي مبارك بيناير 2011، سافر سالم إلى إسبانيا خشية الملاحقة القضائية.



ولا يختلف اثنان، على أن حسين سالم هو أحد رجال الأعمال البارزين والناجحين في مسيرتهم المهنية، فهو وبلا مجاملة استطاع أن يضع الأساس التنموي والاستثماري لمدينة شرم الشيخ، عبر مجموعة من المنشآت السياحية، والمنتجعات الفخمة التي قُدرت بنحو 500 مليار جنيه كأصول ثابتة، ويعد سالم أحد أبرز مؤسسي مدينة شرم الشيخ السياحية إذ إنه أول من استثمر بها عام 1982.



سالم أسس منتجع الجوليفل، ويمتلك منطقة خليج نعمة، فمن بين الشركات التي يماكها وتنازل عنها فيما بعد، شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى، والمالكة لفندق نعمة جولف وتتولى إقامة قرى سياحية مكونة من فنادق وملاعب جولف رياضية ومطاعم وأسواق تجارية وكافيتريات، بالإضافة إلى 4 قصور بشرم الشيخ والغردقة من بينها القصر الذى كان يسكن به أثناء وجوده فى مصر.



"إمبراطورية سالم" ظهرت ملامحها عندما أعلنت الحكومة المصرية أنه تنازل عن أسهمه بشركة مياه جنوب سيناء لتحلية مياه البحر والآبار والتى تصل أربحها سنويًا إلى 5 ملايين و750 ألف جنيه، كما تنازل عن أسهمه بشركة التمساح للمشروعات السياحية علاوة على مساحة أرض بشرم الشيخ تقدر مساحتها بـ120 فدانًا.



يذكر أن سالم تنازل للحكومة المصرية عن شركة جنوب سيناء للتنمية البيئية، والشركة العربية للاستثمارات البترولية والطاقة، وشركة "ميدور للكهرباء".



أما عن الأصول التى ما زال حسين سالم محتفظًا بها ولم يتنازل عنها للدولة منها فندقه "موفنبيك جولى فيل" الواقع على مساحة 131 فدان، بالإضافة إلى أسهمه فى شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز، والتي يُشاع أنه تنازل عنها فيما بعد.



سالم، أنهى جميع القضايا التى كان متهمًا فيها عقب ثورة 25 يناير، كما دفع للسلطات الأسبانية أموالًا تقدر بقيمة 112 مليون يورو، حتى لا تتم محاكمته فى قضية غسل الأموال التى كان متهمًا فيها مع نجله خالد وابنته ماجدة.



وضعه الصحي تدهور مؤخرًا بعد وفاة حفيده ودفنه فى إسبانيا وهو ما دفعه إلى التحرك بسرعة فى التسوية المقدمة منه لجهاز الكسب حيث كان يرغب في قضاء ما تبقى من عمره على أرض مصر، لكن القدر لم يسعفه.