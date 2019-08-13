رفض 66 مرشحًا للانتخابات الرئاسية في تونس

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، اليوم الثلاثاء، رفض 66 طلبًا للترشح من إجمالي 98 طلب ترشيح للانتخابات الرئاسية المقبلة.



وقال عضو الهيئة أنيس الجربوعي، في تصريحات صحفية، إن هيئة الانتخابات ستعقد غدًا الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان القائمة الأولية المقبولة للمرشحين للانتخابات الرئاسية.



وأضاف "الجربوعي"، أن المرشحين للانتخابات الرئاسية الذين تم رفض ملفاتهم يمكنهم اللجوء إلى القضاء الإبتدائي والاستئنافي للطعن في قرار الهيئة، على أن يتم الإعلان النهائي عن أسماء المرشحين يوم 31 أغسطس الجاري، لتنطلق بعد ذلك الحملة الانتخابية 2 سبتمبر المقبل.



وتستعد تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في منتصف سبتمبر المقبل، فيما بلغ عدد المرشحين 98 مرشحًا قدموا ملفاتهم للانتخابات الرئاسية.



ومن أبرز مرشحي الرئاسة التونسية، رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، عن حزب "تحيا تونس"، كذلك يخوض وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، السباق الرئاسي كشخصية سياسية مستقلة، والذي يحظى بدعم عدد من الشخصيات والأحزاب السياسية وبينها "نداء تونس" و"آفاق تونس".



كما أعلن الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، الترشح عن حزبه "المؤتمر من أجل الجمهورية".



وفي وقت سابق، أكد الرئيس التونسي، محمد الناصر، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لهذا العام ستكون مؤثرة على مستقبل البلاد لمدة 20 أو 30 عامًا مقبلة، موضحًا أن الفائزين بالانتخابات هذا العام سواء في البرلمان أو على رأس السلطة، ينتظر منهم العمل على تغيير واقع التونسيين وتحسين ظروف عيشهم.



وقال "الناصر" في كلمته للشعب التونسي بمناسبة عيد الأضحى: "يتوجب على الفائزين العمل على تلبية تطلعات التونسيين من أجل ضمان العدل والإنصاف".