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مصر

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس رابع أيام عيد الأضحى

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 12:43 م
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 26 39
شبين الكوم 26 38
طنطا 25 36
دمنهور 25 35
الإسكندرية 23 34
بلطيم 22 33
مطروح 21 31
السلوم 23 33
سيوة 26 40
بورسعيد 26 32
دمياط 25 32
الزقازيق 24 37
الإسماعيلية 23 39
السويس 24 39
العريش 25 35
رفح 24 34
رأس سدر 27 41
نخل 18 38
نويبع 26 34
طابا 28 35
كاترين 17 32
الطور 26 36
شرم الشيخ 27 38
الغردقة 27 38
مرسى علم 28 35
الفيوم 26 40
بنى سويف 26 40
المنيا 25 40
أسيوط 25 40
سوهاج 25 41
قنا 25 41
الأقصر 26 42
أسوان 28 42
أبوسمبل 27 41
الوادى الجديد 22 43
شلاتين 30 38
أبورماد 29 36
حلايب 30 35
رأس حدربة 28 35

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 29 40
المدينة 28 41
الرياض 29 44
المنامة 23 38
أبوظبى 33 43
الدوحة 33 38
الكويت 33 45
دمشق 18 38
بيروت 27 32
عمان 19 33
القدس 19 31
غزة 23 32
بغداد 31 48
مسقط 28 32
صنعاء 14 24
الخرطوم 24 31
طرابلس 24 31
تونس 22 32
الجزائر 20 27
الرباط 20 28
نواكشوط 24 31.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:-
الصغرى العظمى
أنقرة 23 40
إسطنبول 22 30
إسلام آباد 25 32
نيودلهى 27 33
جاكرتا 23 33
بكين 21 32
كوالالمبور 24 31
طوكيو 27 33
أثينا 22 34
روما 17 32
باريس 16 22
مدريد 17 33
برلين 12 21
لندن 13 18
مونتريال 14 23
موسكو 17 24
نيويورك 20 27
واشنطن 22 31.

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