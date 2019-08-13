وفاة رجل الأعمال حسين سالم فى إسبانيا

أكدت مصادر مقربة من عائلة رجل الأعمال المصري، حسين سالم، وفاته فجر اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإسبانية مدريد، عن عمر يناهز 86 عامًا.



وأوضحت المصادر، أن العائلة تتكتم على خبر وفاته لحين الانتهاء بشكل كامل من التحضير للجنازة ومراسم الدفن، والاستقرار على إن كان دفنه سيكون بمقابر العائلة بمصر، أم بإسبانيا.



وكانت "الدستور" قد نشرت في وقت سابق من اليوم، ما تداوله نشطاء عبر موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" عن وفاة رجل الأعمال المصري، حسين سالم، بالعاصمة الإسبانية مدريد، فيما أكدت مواقع إخبارية أن "سالم" توفي نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.



ويمتلك حسين سالم، العديد من الاستثمارات في السياحة والطاقة في مصر، كما أنه الصديق المقرب للرئيس الأسبق حسني مبارك.



ويعتبر حسين سالم، رئيس مجلس الإدارة لشركات HKS، وهي شركة ضيافة تقوم بتشغيل المنتجع في شرم الشيخ.



ويُصنف "سالم" على أنه أحد أكثر رجال الأعمال شهرة وقوة في فترة الثمانينيات والتسعينيات، حيث أنشأ العديد من المنتجعات السياحية منذ الثمانينيات، كما أنه شريك في ملكية شركة غاز شرق المتوسط المصرية (EMG).