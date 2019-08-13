الأمم المتحدة تطالب بتحقيق حيادي في أعمال العنف بهونج كونج

عبرت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن القلق إزاء استخدام القوة ضد محتجين خلال تظاهرات حاشدة في هونج كونج، ودعت إلى تحقيق حيادي.



ودعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان المتحدة ميشيل باشليه، إلى تحقيق عاجل ومستقل وحيادي في التقارير عن استخدام الشرطة قوة مفرطة ضد المتظاهرين، بحسب ما أعلن المتحدث باسمها روبرت كولفيل للصحفيين في جنيف.



وشهد التحرك الاحتجاجي في هونج كونج، خلال الأسابيع الأخيرة، تصاعدًا في أعمال العنف خلال المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين، وخلال تظاهرات نهاية الأسبوع "العاشرة على التوالي"، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع داخل محطات المترو والشوارع التجارية المكتظة.



ودخلت حشود من المتظاهرين، بلغت 5 آلاف شخص بحسب الشرطة، باحة الوصول في المطار احتجاجًا على أعمال العنف التي يتهمون الشرطة بها، ما جعل إدارته تقوم بإلغاء جميع الرحلات، في قرار نادر استمرت مفاعيله حتى صباح اليوم الثلاثاء.