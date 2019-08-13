فيديو.. العيد ينعش الرحلات البحرية بالغردقة فى ثالث أيامه

شهدت الرحلات البحرية بمدينة الغردقة، اليوم الثلاثاء، رواجًا كبيرًا، وانتظمت اللنشات والمراكب السياحية فى رحلات لعدد من الشواطئ والجزر، مع وجود عدد من الغواصات التي تكشف البيئة البحرية الساحرة، بمشاركة المصريين والسياح.



استعدت شواطئ "جزيرة الجفتون الكبير"، التي تبعد عن مدينة الغردقة قرابة 11 كيلومترًا، لاستقبال المواطنين فى العيد، كما تم تجهيز الشماسي ومراكب السفارى انتظارًا للراغبين فى قضاء يوم على شواطئ الجزيرة الخلابة.



وقال أحمد بيجو أحد منظمي رحلات الغوص والرحلات البحرية، إن هناك إقبالا كبيرا من المصريين والاجانب، مشيرًا الي أنه سادت حالة من الفرحة بين السياح لمشاركتهم المصريين احتفالاتهم بالعيد، مما يكون له اثرًا ايجابيًا علي القطاع السياحي.



وأضاف لـ"الدستور"، أن الجفتون الأكثر رواجًا بالنسبة لجزر الغردقة، وتنطلق يوميًا عشرات من اللنشات والمراكب السياحية إليها، وتحمل علي متنها المئات من السياح من المصريين والأجانب.