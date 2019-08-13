تنفيذ 47 ألف حكم قضائي متنوع

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عدة حملات أمنية مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.



أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن تنفيذ 46994 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتنفيذ 127 حكم جناية، و13049 حكم حبس جزئى، و2292 حكم حبس مستأنف، 25145 حكم غرامة، 6381 حكم مخالفة.



