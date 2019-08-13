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الكرملين: اجتماع ثلاثي بين روسيا وتركيا وإيران بشأن سوريا
الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 12:27 م
دميتري بيسكوف
وكالات
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أعلن المتحدث الرئاسي الروسي "الكرملين" دميتري بيسكوف، منذ قليل، اجتماع ثلاثي بين روسيا وتركيا وإيران بشأن سوريا، في سبتمبر المقبل، في تركيا.
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