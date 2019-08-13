إنقاذ شاب كاد أن يغرق بمصيف بلطيم في كفر الشيخ

تمكن رجال الإنقاذ بشواطئ مصيف بلطيم، فى محافظة كفر الشيخ، من إنقاذ شاب من الموت المُحقق، صباح اليوم الثلاثاء، بعدما تعرض للغرق بشاطئ السلام، بمصيف بلطيم.



وعلى الفور، جرى نقل الشاب إلى مستشفى النرجس، بمدينة مصيف بلطيم، لتقديم الإسعافات الأولية له، وتوقيع الكشف الطبى عليه من قبل أطباء المستشفى، وتم وضعه تحت الملاحظة لحين الاطمئنان على صحته واستقرار حالته بشكل تام.



ومن جانبها، أصدرت الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، بيانًا، أهابت فيه رواد المصيف الالتزام بتنفيذ تعليمات رجال الإنقاذ بمدينة المصيف، وعدم النزول فى غير الأوقات المُخصصة لذلك من السابعة صباحًا وحتى السابعة مساءً، وعدم النزول فى الأماكن الخطرة أو بجانب الحواجز الخرسانية، متمنيةً السلامة لجميع زوار المصيف.