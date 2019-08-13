التحريات الأولية في حريق مطعم بمدينة نصر: ماس كهربائى

تستكمل نيابة مدينة نصر الكلية، الثلاثاء، التحقيقات في حريق مطعم شهير بالقرب من الحديقة الدولية، بعد ورود تحريات المباحث التي كشفت أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي.



وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغًا من شرطة يفيد بنشوب حريق هائل داخل مطعم شهير بمدينة نصر، فعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ7 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق لمنع خطر امتداده للأماكن المجاورة، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها دون وقوع أي إصابات.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.