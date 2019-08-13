الاتحاد الدولي للتنس راضٍ عن خطة باكستان لتأمين مواجهة الهند

أبدى الاتحاد الدولي للتنس رضاه عن خطة أمنية وضعتها باكستان لتأمين مواجهة في كأس ديفيز أمام الهند الشهر المقبل في إسلام أباد رغم أن الهند طلبت جولة أخرى من التقييم الأمني.



وفي الأسبوع الماضي طردت باكستان السفير الهندي وعلقت التجارة الثنائية مع جارتها بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص الذي كان يتمتع به الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير.



وأعلن الاتحاد الهندي للتنس عن تشكيلة من ستة أفراد تحت قيادة الكابتن ماهيش بوباتي لمواجهة باكستان في إسلام أباد يومي 14 و15 سبتمبر أيلول لكن التطورات الأخيرة طرحت علامات استفهام بشأن مصير المواجهة.



وقال الاتحاد الدولي للتنس في بيان لرويترز "يضع الاتحاد الدولي للتنس الأمن والسلامة على رأس أولوياته.



وتابع "نعمل عن كثب مع الدولة المستضيفة ومستشارين مستقلين في مجال الأمن والسلامة.. ويشعر الاتحاد بالرضا عن التقييم الأمني الحالي والخطة الأمنية التي يتم تنفيذها.



"لم يتغير التصنيف العام للمخاطر الأمنية في باكستان ومع ذلك سنستمر في مراقبة الوضع عن كثب مع مستشارينا".



وكانت آخر مرة سافر فيها فريق هندي في التنس إلى باكستان في 1964 لخوض مواجهة في كأس ديفيز وفاز على الدولة المستضيفة 4-صفر بينما خسرت باكستان 3-2 في آخر زيارة للهند في 2006.



واضطرت باكستان لخوض مواجهات كأس ديفيز المقررة على أرضها في ملاعب محايدة لأكثر من عقد حيث ترفض الفرق السفر إلى البلاد بسبب مخاوف أمنية.