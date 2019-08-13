التنمية المحلية: تنوع الفئات المستهدفة في برامج التدريب

أكدت وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة تنظم دورات تدريبية للعاملين بالمحليات لزيادة وعيهم.



وأضافت أن برامج التدريب راعت ضرورة تنوع الفئات المستهدفة في البرامج التي ينفذها مركز سقارة للتدريب في مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والاشرافية، مؤكدًا أن العام التدريبي الحال سيشهد زيادة عدد الدورات التدريبية عن العام التدريبي السابق والذي تم خلاله تنفيذ 140 دورة تدريبية استفاد منها حوالي 5 آلاف متدرب، كما سيتم زيادة الجانب العملي في التدريب من خلال التنسيق مع المدربين باستخدام نماذج تطبيقية يتم توزيعها علي المتدربين خلال الدورات.



وأكدت وزارة التنمية المحلية أن الوزارة تبذل قصاري جهدها لتطوير منظومة التدريب علي مستوي محافظات الجمهورية من خلال مركز تدريب سقارة بالإضافة الي دعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات وتذليل كافة العقبات أمامهم وتدعيمهم بالمواد العلمية والدراسية وتقديم الاستشارات التدريبية ورفع مستوي القائمين علي منظومة التدريب وبناء القدرات وإدارة المواد البشرية بالمحافظات.

