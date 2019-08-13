استعجال تقرير الطب الشرعي حول جثة عامل سقط عليه سقف غرفة بالزيتون

استعجلت نيابة الزيتون الجزئية، تقرير الطب الشرعي لجثة عامل لقى مصرعه فى انهيار سقف غرفة بعقار قديم بحدائق الزيتون.



كانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بقيادة اللواء أسامة فاروق، مدير الأدارة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانهيار جزئى بعقار قديم، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة وتبين انهيار سقف غرفة بالطابق الأرضى مما أسفر عن وفاة عامل عمرة 35 سنة وقام رجال الحماية المدنية بإخلاء العقار.



بتحرير محضر بالواقعة صرحت النيابة بدفن العامل وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.