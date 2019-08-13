إحالة عامل سرق مشغولات ذهبية من شقة بالمعادى للمحاكمة

أمرت نيابة المعادي الجزئية، الثلاثاء، إحالة عامل، إلى المحاكمة الجنائية؛ لتورطه في سرقة مشغولات ذهبية من شقة مواطن.



تعود الواقعة أثناء قيام قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المعادى بقيادة الرائد إسلام بكر، رئيس المباحث بالمرور، بملاحظة الحالة الأمنية وتمكنت من ضبط عامل بحوزته حقيبة بداخلها مشغولات ذهبية، 19 ساعة يد، ميداليتان فضيتان، هاتف محمول، جهاز ألعاب إلكترونية - بلاى إستيشن-.



وأعترف بسرقتها من داخل مسكن أحد المواطنين، وأنه خطط للسرقة وفى سبيل ذلك استغل عدم تواجده بالشقة وتمكن من الدخول بإستخدام مفتاح كان بحوزته، والاستيلاء على المضبوطات، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وأقر بأنه لم يكن اكتشف الواقعة بعد.



وتحرر المحضر اللازم، العرض على النيابة للتحقيق.