حجز تاجر بتهمة ترويج ألعاب نارية في الجمالية

أمرت نيابة الجمالية، الثلاثاء، بحجز تاجر يروج الألعاب النارية بمناسبة عيد الأضحى، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت النيابة تحريز المضبوطات والتي تصل لـ880 ألف صاروخ من الألعاب النارية.



تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط تاجر حال تواجده داخل مخزن مستأجر، وعثر بداخل المخزن على كمية من الألعاب النارية عبارة عن 17 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى 880 ألف صاروخ مختلفة الأشكال والأنواع.



بمواجهة المذكور بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.