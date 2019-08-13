رئيس لجنة الحج: 2 مليون حاج زاروا الأراضى المقدسة هذا العام

أعلن الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة، ورئيس لجنة الحج المركزية، أن عدد حجاج هذ العام بلغ نحو مليوني حاج.



وأشار رئيس لجنة الحج المركزية، خلال المؤتمر الصحفي المنقعد حاليًا، إلى انخفاض نسبة الحجاج المخالفين إلى 29%، مؤكدًا أنه تم تقديم الخدمة الطبية لنحو نصف مليون حاج.

