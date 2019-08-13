"الداخلية" تضبط 35 سلاحًا ناريًا و139 قضية مخدرات

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن، لضبط الخارجين عن القانون والبؤر الإجرامية.



تمكنت الحملات الأمنية - خلال 24 ساعة - من ضبط 35 سلاحًا ناريًا، 139 قضية مخدرات، 26189 مخالفة مرورية، 780 مخالفة مرافق، وتنفيذ 46994 حكم قضائى متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.



تأتي تلك الحملات في إطار مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.