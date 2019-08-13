ضبط شخصين سرقا هاتف محمول مواطن بالإكراه بالمعادي

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على شخصين عقب قيامهما بسرقة هاتف محمول، من أحد المواطنين بالإكراه بالمعادى.



كانت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة المعادى، تتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، واستغاث بها أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم وقرر بأنه حال سيره بالمنطقة محل البلاغ فوجئ بشخصين (أدلى بأوصافهما التقريبية) قاما بالاستيلاء على هاتفه المحمول كرهًا عنه تحت تهديد سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما ولاذا بالفرار.



وقامت القوة بتتبع خط سير هروب المتهمين، حتى تمكنت من اللحاق بهما وضبطهما، وتبين أنهما عاطلين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة وبحوزتهما (السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة - الهاتف المحمول المستولى عليه).



وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبسؤال المجنى عليه تعرف على الهاتف المستولى عليه واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.