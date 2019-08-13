٣٠ ألف زائر لحديقة الحيوان حتى الآن بدون تحرش أو نشل

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان، أن أعداد الزائرين لحديقة الحيوان تضاعف في ثالث أيام العيد ووصلت حتى الساعة الحادية عشرة ٣٠ ألف زائر وأن هناك إقبالًا من المواطنين أسر كاملة وشباب وأن الأمور هادئة ولا توجد أي مشاكل في الحديقة.



وقال رجائي، في تصريحات لـ"الدستور"، إن الحديقة خالية تمامًا من التحرش وعمليات النشل، وهناك تواجد للشرطة النسائية وقوات الأمن والأمن الداخلي لحديقة الحيوان، مشيرًا إلى أنه لأول مرة في أيام عيد الأضحى يتم فتح أبواب الحديقة في السابعة صباحًا نتيجة زيادة الإقبال، حيث كان يتم فتح أبواب الحديقة في الأيام الأولى لعيد الأضحى بعد السابعة لضعف الإقبال.