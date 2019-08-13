قيادى بحزب الحرية: الدولة حريصة على تمكين الشباب

أكد مؤمن سيد، أمين الاتصال السياسى بحزب الحرية المصرى، أنه بالتزامن مع اليوم العالمى للشباب، يحظى شباب مصر فى هذا الوقت بمناخ مختلف تمامًا عن العصور السابقة، فى ظل اهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية، واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بهم وفتح أفق للحوار والنقاش وتنفيذ الرؤى والأفكار والمشاركة في صنع القرار.



وقال إن الشباب صار لديهم ما يمكنهم الحديث عنه بخصوص المشاركة الحقيقية، بداية من مؤتمرات الشباب إلى المشاركة فى المحافل السياسية المختلفة ونموذج محاكاة الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الشباب لديهم أفكار قادرة على تغيير الواقع من خلال الحماس والتطلع على الثقافات المختلفة.



وتابع أمين الاتصال السياسى، أن توجه الدولة لتأهيل وتمكين الشباب ودعمهم خلق جيلًا لديه وعى سياسي كبير ومدرج أن مصر تحتاج إلى البناء والجهد والتعب حتى نبنى مستقبل أفضل لأبنائنا.



تقدم سيد، بخالص التهانى لكل شاب مصرى يعمل لبناء اسمه وتحسين وضعه العملى والاجتماعى، مطالبًا جميع الشباب بالمثابرة وعدم اليأس والسعى وراء تحقيق الأحلام مهما كانت المتاعب، ومهما اشتدت المصاعب ستصل إلى حلمك فى يوم من الأيام.



احتفل العالم، أمس 12 أغسطس، باليوم الشباب العالمى، والذى أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1965 ليمثِّل الشباب السلم والاحترام المتبادل والتفاهم بين الشعوب واعتمدته فى 2009.