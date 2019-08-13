ضبط شخصين خزنا كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين لقيامهما بتخزين كميات كبيرة من السجائر والتبغ مجهولة المصدر، ومهربة جمركيًا بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وردت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية، بشأن قيام مالك محل بيع سجائر مستوردة كائن بدائرة القسم، بتخزين كميات كبيرة من السجائر والتبغ المهربين جمركيًا، داخل مخزن ملحق بالمحل ملكهما، بقصد التصرف فيها بالبيع بذات المحل لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما داخل المحل المُشار إليه، وعُثر بداخل المحل والمخزن الملحق به على 10 آلاف علبة سجائر، 28 جوال تبغ، 17 جوال فلاتر سجائر وجميعها مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.