النيابة تحبس شخصين في مشاجرة عائلتي "عيد" و"أبوشعير" بالشرقية

قررت النيابة العامة بمركز بلبيس، بمحافظة الشرقية، بإشراف المستشار محمد القاضي المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس 2 من عائلة "أبو شعير"، والمتهمين بإحداث إصابة عدد من أفراد عائلة "عيد" فى مشاجرة وقعت بين العائلتين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكان مستشفى مشتول السوق قد استقبل 6 أشخاص مصابين بطلقات نارية، وبانتقال قوات الشرطة لمكان الواقعة تبين وقوع مشاجرة، بين عائلتى عيد وأبوشعير، وذلك بعد أن قام شخصان من عائلة أبوشعير يستقلان دراجة بخارية، بالاصطدام بطفل من عائلة "عيد"، ما أسفر عن حدوث مشاجرة، أسفرت عن إصابة 6 من أفراد عائلة عيد بطلقات نارية وجروح قطعية، وتم نقلهم لمستشفى مشتول السوق لتلقى العلاج.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من أفراد عائلة أبوشعير على خلفية الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة حبست 2 منهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.