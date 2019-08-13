شنت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم.



وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 4930 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 2037 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، كما تم ضبط 30 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.‎