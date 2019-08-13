ضبط هارب من أحكام قضائية بالشروق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط محكوم عليه هارب وبحوزته مركبة "توك توك"، وهاتفين قام بسرقتهما بالإكراه من أحد المواطنين.



وتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بالقاهرة، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق، من ضبط عاطل - مطلوب التنفيذ عليه فى حكمين حبس فى قضيتى "سرقة، تسول")، وذلك حال استقلاله مركبة "توك توك" بدون مستندات ملكية، وبحوزته 2 هاتف محمول - سلاح أبيض "سكين".



بمناقشته عن مصدر الدراجة والهاتفين بحوزته، اعترف بسرقتهم من أحد الأشخاص بمنطقة فايد بالإسماعيلية كرهًا عنه باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، أمكن التوصل إلى المجنى عليه، وجار استدعاؤه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.