إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بمطروح

أصيب 6 أشخاص، اليوم الثلاثاء، جراء انقلاب ميكروباص، بالطريق الدولي، وتم نقل المصابين لمستشفى العلمين النموذجي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين، وهم: "أحمد سعيد حسن 27 سنة مصاب بجرح متهتك بالساعد الأيسر،كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد مشحون محمد، 25 سنة، اشتباه خلع بالكتف الأيسر واشتباه PC وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عمر عبدالعزيز محمد، 21 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساعد الأيسر زكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه pc، محمود خالد رفاعي، 27 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساعد الأيسر واشتباه pc وجرح متهتك بالساعد الأيسر، أمين رجب أمين، 27 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد صبحي حسن، 21 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".



وكان الدكتور محسن طه، وكيل صحة مطروح، ومرفق إسعاف مدينة العلمين، قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد ورود بلاغ بانقلاب ميكروباص، بالطريق الدولي.



على الفور، جرى الدفع بسيارات إسعاف لمكان الواقعة، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص، تم نقلهم لمستشفى العلمين النموذجي، لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.