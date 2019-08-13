استعجال تحريات المباحث حول تهريب "الماريجوانا" في خطابات بريدية

استعجلت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار عصام خليفة، رئيس النيابة، تحريات المباحث الجنائية في ضبط تشكيل عصابي متهم بتهريب "الماريجوانا"و "عقار الإكستاسى" داخل خطابات بريدية.



وكشفت تحقيقات النيابة قيام 4 أشخاص بالتواصل مع عصابات تهريب المخدرات وتم الاتفاق علي شحنة من المخدرات ترسل عن طريق الخطابات البريدية، وأثناء الكشف عليها بمعرفة سلطات الأمن بمطار القاهرة، تبين وجود أجسام غريبة داخلها وبأخطار السلطات المختصة، تم تشكيل لجنة وبفتح الخطابات وتم العثور "31 بذرة لنبات القنب المخدر "الماريجوانا" - 75 قرصا مخدرا لعقار الإكستاسى – كمية من مخدر الماريجوانا وزنت 6 جرامات.



وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بتوزيع المهام والتخطيط لكيفية دخول المواد المخدرة للبلاد عقب التواصل مع مافيا تهريب المواد المخدرة، وتبين اعتزام المتهمين الثاني والثالث نقل المواد المخدرة لتوزيعها علي صغار التجار بالقاهرة الكبري، بينما اختص المتهم الرابع بتحويل المبالغ المالية للعصابات المافيا عن طريق " العملات الرقمية ما يسمى البت كوين".



كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة والجهات المختصة تمكنت من ضبط عددٍ من الخطابات البريدية تحوى مواد مُخدرة.



وبمواجهة المتهمين أقروا بجلبهم للمواد المخدرة من خارج البلاد عن طريق المواقع الإلكترونية عبر تطبيقات شبكة المعلومات الدولية الإنترنت وشرائها عن طريق العملات الرقمية ما يسمى البت كوين.



وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات التي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.