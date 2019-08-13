جمعية رجال الأعمال تشيد بدور الحكومة فى النهوض بالقطاع العقارى

قال المهندس بشير مصطفي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر تشهد نهضة عمرانية في عدد من المحافظات، بالإضافة إلى اتجاه الدولة إلي تطوير القطاع العقاري وتصديره إلي الخارج.



وأكد خلال تصريحاته، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات تشريعية للنهوض بالقطاع العقاري، مثل سهولة وتيسير تسجيل العقار في المدن الجديدة، بالإضافة إلي قانون الإقامة للأجانب وتفعيل صندوق الاستثمار العقاري.



وأشار عضو لجنة التشييد والبناء إلى أن زيارة الوفد السعودى التى نظمتها جمعية رجال الأعمال خلال يونيو الماضي، جاءت تلبية لدعوة الوفد الرفيع خلال زيارة عدد من المطورين المصريين للمملكة العربية السعودية خلال إبريل الماضى لبحث التعاون الاستثمارى المشترك بين الجانبين، وتحديد فى قطاع التشييد والبناء بكل من مصر والسعودية فى إطار رؤية ٢٠٣٠ للجانبين والتى تعتمد على تحقيق تنمية مستدامة وخلق فرص عمل وجذب استثمارات جديدة.

