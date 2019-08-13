تحطم طائرة من القاعدة الجوية التكتيكية فى إيران

أعلنت صحيفة ناشونال إنتريست، عن تحطم طائرة إيرانية من طراز "إف -14 أتومكات فايتير"، من القاعدة الجوية التكتيية الإيرانية، أثناء هبوطها.



ونشر العديد من وسائل الإعلام الإيرانية، صورة لتحطم الطائرة التابعة للسلاح الجو الإيراني.



ووفقا للصحيفة فقد تم الإبلاغ بشكل غير مؤكد بأن الطائرة المعنية هي F-14A 3-6003 وفقًا لصورة Tomcat القاتلة، وتم تدمير هيكل الطائرة تمامًا.



وتورطت إحدى المقاتلات القليلة المتبقية من طراز في حادث تحطم في القاعدة الجوية بمطار إسفاهن شهيد بهشتي الدولي في إيران.



وأبلغت الطائرة عن حالة طوارئ لمراقبة الحركة الجوية خلال رحلة التدريب، وبعد ذلك تمت الموافقة على المقاتلة للهبوط السريع في أصفهان، لكن الطائرة لم تكن قادرة على الاحتفاظ بموقعها وانزلاقها في المدرج.



يذكر أن في يناير 2007 أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن مبيعات قطع الغيار من طراز إف-14 سيتم تعليقها، بسبب مخاوف من الأجزاء التي تنتهي في إيران، وفي يوليو 2007 تم تمزيق الأجزاء المتبقية من الطراز نفسه لضمان عدم وجود أي أجزاء لا يمكن الحصول عليها.



ولكن في أكتوبر 2010، صرح قائد الجيش الجمهوري الأيرلندي بأن بلاده تقوم بإصلاح طائراتها من طراز F-14، وذكر أن نظام الرادار الإيراني الصنع قد تم تركيبه على المقاتلة.



علاوة على ذلك، في صيف عام 2010، طلبت إيران من الولايات المتحدة تسليم الثمانين من طراز F-14 التي اشترتها في عام 1974، ولكن تم رفض التسليم بعد الثورة الإيرانية.