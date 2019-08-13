التحرى عن مشاجرة بين سائقى المعصرة بسبب أولوية المرور

أمرت نيابة حلوان الجزئية، الثلاثاء، طلب تحريات المباحث حول واقعة نشوب مشاجرة بين عدد من سائقي "التوك توك"، في منطقة المعصرة بسبب أولوية المرور، وحجز طرفي المشاجرة على ذمة تحريات المباحث.



كانت نشبت مشاجرة، بين سائقى "التوك توك"، بطريق كورنيش النيل بسبب أولوية المرور، ما أدى لقطع الطريق وتمكن رجال الأمن من ضبط أطراف المشاجرة وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة على كورنيش النيل وعلى الفور انتقل رجال الأمن.



وتم السيطرة على الوضع والقبض على أطراف المشكلة وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة.