الكويت تخفض أسعار بيع النفط الخام للمشترين فى سبتمبر

قال مصدر مطلع اليوم الثلاثاء إن مؤسسة البترول الكويتية خفضت أسعار البيع الرسمية لخامين رئيسيين تبيعهما إلى آسيا في سبتمبر.



وقال المصدر إن المؤسسة حددت سعر خام مزيج التصدير الكويتي في سبتمبر عند دولار واحد للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي دبي وعمان بانخفاض 40 سنتا مقارنة مع الشهر السابق.



كما أضاف أن مؤسسة البترول الكويتية خفضت سعر البيع الرسمي للخام الخفيف الممتاز الكويتي لشهر سبتمبر إلى آسيا إلى 1.60 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي دبي وعمان، بانخفاض 90 سنتا عن الشهر السابق.



يأتي خفض الكويت للأسعار بعد أن قلصت السعودية أسعارها الرسمية للبيع في سبتمبر إلى آسيا في وقت سابق من الشهر الجاري.