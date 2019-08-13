الثلاثاء 13 أغسطس 2019 الموافق 12 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

اقتصاد

الكويت تخفض أسعار بيع النفط الخام للمشترين فى سبتمبر

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 11:11 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
قال مصدر مطلع اليوم الثلاثاء إن مؤسسة البترول الكويتية خفضت أسعار البيع الرسمية لخامين رئيسيين تبيعهما إلى آسيا في سبتمبر.

وقال المصدر إن المؤسسة حددت سعر خام مزيج التصدير الكويتي في سبتمبر عند دولار واحد للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي دبي وعمان بانخفاض 40 سنتا مقارنة مع الشهر السابق.

كما أضاف أن مؤسسة البترول الكويتية خفضت سعر البيع الرسمي للخام الخفيف الممتاز الكويتي لشهر سبتمبر إلى آسيا إلى 1.60 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي دبي وعمان، بانخفاض 90 سنتا عن الشهر السابق.

يأتي خفض الكويت للأسعار بعد أن قلصت السعودية أسعارها الرسمية للبيع في سبتمبر إلى آسيا في وقت سابق من الشهر الجاري.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

بعد صفع أحمد عز.. نيابة برج العرب تستدعي زينة وشقيقتها

منذ يومين

ضربته بـ"القلم".. القصة الكاملة لـ"خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

منذ حوالي 17 ساعة

حبس شاب أحرق والده بسبب فتاة فى الإسكندرية

منذ حوالي 21 ساعة

من "رجل العجلة" إلى "أحمد وزينب".. "آلهة الأخلاق" تحكم منصات التواصل الاجتماعى

ads

الصور

image description

الشرطة النسائية تنتشر أمام السينمات لمنع التحرش في العيد

image description

مظاهر احتفالات عيد الأضحى أمام السنيمات

image description

بالصور.. إقبال كثيف في ثاني أيام عيد الأضحى

image description

حديقه الأزهر ترفع شعار كامل العدد في ثاني أيام عيد الأضحي

image description

الزحام يسيطر على حديقة الحيوانات فى ثانى أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة رجل الأعمال حسين سالم فى إسبانيا

ضربته بـ"القلم".. القصة الكاملة لـ"خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

حقيقة وفاة أيمن نور فى تركيا

"كارثة لحقت به".. القصة الكاملة لـ" رجل العجلة"

ستوديو

خبيرة إتيكيت: خلع الحذاء وعدم استخدام الموبايل من الإتيكيت العربي

مى عبد النبى عضو لجنة تحكيم بمسابقة الثالثة بالمهرجان القومى للمسرح

شاهد.. لحظة اعتقال مسلح طعن امرأة وسط سيدنى

بالصور..مسارح الدولة "كامل العدد" ثاني أيام العيد

رياضة

شارابوفا تفوز وتضرب موعدًا مع بارتي في بطولة سينسناتي

رونالدو يكشف عن "سره الخاص" مع زيدان

ميسي يدخل على خط أزمة نيمار

موراي يعلن عدم مشاركته في الفردي بأمريكا المفتوحة

الرئيس نيوز

مهندس مصري ينظم للأمريكيين رحلات مجانية إلى مصر

جريمتان في العيد: شاب يحرق أسرة طليقته في المنوفية وآخر يقتل والده في أسيوط

التايم الأمريكية: فنلندا قد لا تتأثر بالانبعاث الإشعاعي الناتج عن الانفجار النووي الروسي

وزير المالية: تيسيرات جمركية لضيوف الرحمن ورفع درجة الاستعداد في المنافذ

منوعات

أستراليا تتعهد بتخصيص مئات الملايين من الدولارات لمعالجة تغير المناخ

خطة "عبقرية" لإنقاذ القطب الشمالى وإعادة تجميده

غبار كوني نادر في أنتاركتيكا يوفر معلومات حول الانفجارات النجمية

فيل جائع يسحق فتاة هندية

كشكول

مشاركة 146.351 طالبًا وطالبة بأنشطة الاتحاد الرياضي للجامعات

وزير التعليم العالى يستعرض تقريراً حول أنشطة المكتب الثقافى المصرى بلندن

التعليم العالي: 82 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات

التعليم تكشف الفئات المسموح لها دخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

إسلام سياسي

الشرطة الإسترالية: إصابة امرأة في حادث طعن بسيدني واعتقال المهاجم

خبير أمني: الإخوان اختار عناصر "حسم" ممكن تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية

بعد زيارة بن زايد.. قرقاش: التحالف السعودي الإماراتي ركن أساسي في استقرار المنطقة

انفجار داخل مخزن أسلحة بالعراق


زيت وسكر

ماهى أسباب سرعة ضربات القلب؟..(دراسة)

محافظ الغربية: غرفة العمليات لم تتلق أي شكوى خلال احتفالات عيد الأضحى

ضبط 15 طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعة فى السوق السوداء ببنى سويف

مستحضر بيطرى غير مسجل فى الأسواق.. تعرف عليه

مقالات الرأي
ماجد حبته
فيلم هندى باكستانى طويل
لواء.حمدى البطران
انحياز بريطانيا للتشدد الإسلامى
مؤمن المحمدي
تراوتمان
القس. رفعت فكرى
الفلتر الثلاثى
المزيد

الثقافة

فنون العريش تضىء سماء شرم الشيخ.. صور

خالد جلال يتفقد برنامج السيرك القومي فى العيد

سهرة العيد فى رحاب البادية..غدًا

طه حسين قبل حفنة تراب في "الحديبية".. حكايات أهل الكتابة في موسم الحج

صفحتنا ع الفيس بوك