ارتفاع عدد الركاب فى مطار فرانكفورت خلال يوليو الماضى

أعلنت شركة "فرابورت" الألمانية لإدارة المطارات والمالكة لمطارفرانكفورت، اليوم الثلاثاء، زيادة عدد الركاب في المطار الألماني خلال يوليو الماضي، إلى أكثر من 6.9 مليون راكب بزيادة نسبتها 0.8% عن الشهر نفسه من العام الماضي.



في الوقت نفسه، زادت حركة الطائرات في المطار خلال الشهر الماضي بنسبة 1% سنويًا إلى 47125 رحلة.



وزاد حجم أعمال الشحن الجوي في المطار خلال الشهر الماضي، سواء لخدمات الشحن أو البريد الجوي بنسبة 1.5% سنويًا إلى 178652 طنا.



وأشارت شركة "فرابورت" إلى زيادة عدد الركاب في مطار ليوبليانا في سلوفينيا والذي تديره الشركة الألمانية بنسبة 4.2% خلال الشهر الماضي إلى 207292 راكبا، في حين تراجع عدد الركاب في مطاري فورتاليزا وبورتو أليجري في البرازيل بنسبة 9.9% إلى 1.3 مليون راكب.



وسجل مطار ليما في بيرو والذي تديره "فرابورت" أيضًا زيادة سنوية في عدد الركاب خلال الشهر الماضي بنسبة 4.6% إلى 2.1 مليون راكب.



وتراجع ركاب مطاري "توين ستارز" في فارنا وبورجاس على ساحل البحر الأسود في بلغاريا بنسبة 13.2% إلى حوالي 1.2 مليون راكب.



وارتفع عدد ركاب مطار أنطاليا التركي بنسبة 11.7% سنويًا خلال الشهر الماضي.