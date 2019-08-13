بيطري كفر الشيخ يتفقد عدد من المجازر الحكومية لمتابعة ذبح الأضاحي

تفقد الدكتور عبد الحكيم حامد أبو إسماعيل، وكيل الوزارة ـ مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة كفر الشيخ، عدد من المجازر الحكومية بمركزى فوه ومطوبس، لمتابعة عمليات ذبح الأضاحى.



وتابع "أبو إسماعيل"، سير العمل بالمجازر الحكومية، للتأكد من انتظام العمل وتقديم خدمات مُرضية للمواطنين، كما التقى بالمواطنين داخل المجازر للاستماع إلى آرائهم فى الخدمات المُقدمة لهم من قبل مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ.



وشدد "أبو إسماعيل"، على الأطباء بضرورة الالتزام بفتح المجازر طوال أيام العيد، وعدم أخذ الراحات أثناء هذه الفترة لاستقبال الإعداد المتزايدة فى الذبائح، مقدمًا التهنئة لجميع العاملين بالطب البيطرى وأهالى محافظة كفر الشيخ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



يُذكر أن، هناك 19 مجزرًا ونقطة ذبح منتشرة بجميع مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، فتحت أبوابها أمام المواطنين منذ صباح يوم الأحد الماضى، أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لذبح الأضاحى بالمجان، وتشجيع المواطنين على منع الذبح فى الشوارع، وعدم تلويث البيئة.