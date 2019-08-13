أستراليا تتعهد بتخصيص مئات الملايين من الدولارات لمعالجة تغير المناخ

أعلنت أستراليا تمويل بقيمة 500 مليون دولار أسترالي (338 مليون دولار أمريكي) لمنطقة المحيط الهادئ، من أجل معالجة تغير المناخ، بما في ذلك القدرة على مقاومة الكوارث والاستثمار في الطاقة المتجددة.



وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الثلاثاء: "منطقة المحيط الهادئ هي وطننا، ونحن نتقاسمها كأسرة من الدول".



كما ستمول المساعدات مشروعًا للطاقة الكهرومائية في جزر سليمان وطرقًا وجسورًا في بابوا غينيا الجديدة ومدارس مقاومة للتغيرات المناخية في كيريباتي.



ويُضاف التعهد بالـ500 مليون دولار خلال خمسة أعوام اعتبارًا من 2020، إلى 300 مليون دولار تم التعهد بها للفترة من 2016 حتى 2020.



وواجهت أستراليا في السنوات القلائل الماضية رد فعل عنيف من جيرانها في المحيط الهادئ لعدم بذلها ما يكفي من الجهد لمعالجة انبعاثاتها من الكربون، ومواصلة الاستثمار في إنتاج الفحم.



وطلب رئيس وزراء فيجي، فرانك بينيماراما، أمس الإثنين، من أستراليا أن تدرك تمامًا التهديد الوجودي الذي يواجه دول المحيط الهادئ، قائلًا إنه يتعين عليها تسريع انتقالها إلى الطاقة المتجددة.