الإحصاء: مصر عززت مخزونها من الأدوية باستيراد كميات بمليار دولار

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر عززت مخزونها من أدوية باستيراد كميات تخطت قيمتها مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2019، بزيادة 63 مليون دولار عن قيمة واردات الأدوية في العام الماضي.



ولفت تقرير "الإحصاء" الذي حصلت عليه "الدستور"، إلى أن واردات مصر من أدوية ومحضرات صيدلة ارتفعت إلى 964.7 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير ومايو من عام 2019 مقابل 910.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة بلغت قيمتها 54 مليون دولار خلال عام.



كما ارتفعت واردات مصر من أدوات وأجهزة للطب والجراحة ارتفاعًا إلى حدود 124.2 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2019 مقابل 114.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 9.4 مليون دولار خلال عام.



وفي المقابل، كشف التقرير عن اتجاه شركات الأدوية في مصر لتصدير كميات بقيمة 106.2 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2019 مقابل 99.8 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2018، بارتفاع قدره 6.3 مليون دولار.



كان جهاز الإحصاء، قد أعلن ارتفاع جملة واردات مصر من دول العالم إلي حدود 32.7 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ومايو 2019 مقارنة بـ32.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة بلغت قيمتها 445.8 مليون دولار خلال عام.



كما ارتفعت جملة صادراتها لدول العالم من 12.7 مليار دولار إلى 12.9 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها، بزيادة قدرها 223.6 مليون دولار خلال عام.