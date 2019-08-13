حجاج الجمعيات يرمون الجمرات اليوم

أكد أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي، أن حجاج الجمعيات الأهلية من المتعجلين سيقومون، اليوم الثلاثاء، برمي الجمرات الثلاث الكبرى والوسطى والصغرى، حيث قام الحجيج بالتحلل وخلع زى الإحرام الأبيض بعد رمى جمرة العقبة وعمل طواف الإفاضة، مضيفا أن أصحاب الأعذار توجهوا من عرفات إلى مكة مباشرة.



وكان رئيس بعثة الحج قد اطمأن على ضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الأهلية عقب سقوط الأمطار الرعدية، أمس على مخيمات منى، حيث تفاعل الحجيج مع الأمطار بالتلبية والتكبير والدعاء والصلاة لهذة الهبة الربانية العظيمة التى تخفف من ارتفاع درجات حرارة الشمس المتصاعدة على مدار اليوم.