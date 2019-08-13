فيديو.. تفاصيل أول نموذج محاكاة للبرلمان الإفريقى بجامعة القاهرة

كشف الدكتور سيد رشاد المنسق العام لشئون الطلاب الأفارقة الوافدين بجامعة القاهرة، مدرس بكلية الدراسات الأفريقية العليا، عن استعدادات اطلاق نموذج محاكاة البرلمان الإفريقي للمرة الأولي في جامعة القاهرة داخل الكلية، المقرر أن ينطلق في دورته الأولي مطلع سبتمبر المقبل.



وأضاف في تصريحاته للدستور، أنه تم طرح استمارة التسجيل الخاص بالمشاركة في نموذج المحاكاة الخاص بالبرلمان الأفريقي عبر كلية الدراسات الإفريقية العليا إلكترونيًا، وسيتم غلق باب التسجيل بعد 15 يومًا من تاريخ بدء التسجيل.



وأوضح المنسق العام لشئون الطلاب الأفارقة، أنه سيعقب غلق باب التسجيل عقد مقابلات شخصية من المرشحين للمشاركة في نموذج المحاكاة من مختلف الدول الأفريقية في الفئة العمرية المحددة للمشاركين بداية من سن 18 حتي 40 عامًا.

