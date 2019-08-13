سلطات جبل طارق: نسعى لتخفيف التصعيد مع إيران

قالت سلطات جبل طارق، اليوم الثلاثاء في نبأ عاجل أنها تسعى لتخفيف التصعيد عن احتجازها ناقلة النفقط الإيرانية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه كان احتجازا قانونيا.



وقالت طهران، اليوم الثلاثاء إن بريطانيا مهتمة بالإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية معربة عن أملها أن يحدث ذلك قريبًا.



وقال جليل إسلامي، نائب مدير منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية إن تكمل ناقلة النفط مهمتها في المياه الدولية قريبا، مشيرًا الى أن بريطانيا أبدت رغبتها بحل مشكلة ناقلفة النفط وتم التبادل الوثائق المطلوبة لذلك.



أما فيما يخص الناقلة البريطانية التي تحتجزها إيران أكد إسلامي أن "استمرار احتجاز ناقلة النفط البريطانية يعود إلى قرارات السلطة القضائية والسياسة العامة لإيران".