تحرير 654 مخالفة مرورية بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، حملة مرورية شاركت فيها إدارات المرور والبحث الجنائى، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بأسوان.



أسفرت جهود الحملة عن تحرير نحو 654 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط 5 مركبات توك توك، و2 دراجة نارية وتروسيكل بدون ترخيص.



وتم فحص 25 قائد سيارة بنقطة كيما - دائرة قسم شرطة ثان أسوان، حيث أسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطى مخدر البانجو والحشيش والأقراص المخدرة.



كما تضمنت الجهود تحرير147 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفورى فى 81 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 86 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 210 مخالفات متنوعة.



تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.