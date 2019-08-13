بعد غلقه 12 عاما.. متحف التاريخ الطبيعى بالإسكندرية يستقبل زائريه

بعد غلقه لمدة 12 عاما متصلة، افتتح متحف التاريخ الطبيعي بعد تطويره ورفع كفاءته، ضمن خطة التطوير لحديقة حيوان النزهه، التي بلغت تكلفتها 7 ملايين جنيه.



قبل عيد الأضحى وتحديدا فى الأول من أغسطس، تم الافتتاح التجريبي للمتحف ليستقبل زائريه بتذكرة قدرها 5 جنيهات، لمشاهدة المحنطات من مختلف أنواع الطيور والثدييات وأيضا الجماجم والأجنة المحفوظة للحيوانات والتى يبلغ عددها 600 قطعة.



وتضمنت مجموعة المحنطات زواحف وحيوانات وحشرات مهداه من الفنان حسن جلال الدين مدير متحف حدائق الحيوان بالجيزة سابقا من صيده وتحنيطة من سنه 1926 إلى 1962.



وقال الدكتور علاء الدمياطي مدير عام حديقة حيوان النزهة، إن المتحف يمثل تجسيد للحياة البيئية الطبيعية ولكنه في فترة الافتتاح التجريبي لم يلفت أنظار الزائرين بالصورة المطلوبة على الرغم من توزيع اللوحات الإرشادية، مفسرا أن هذا يعود لغلق المتحف لفتره زمنية طويلة.



وعن تطوير المرحلة الأولى للحديقة التي شملت صالة السباع ومنطقة الشمبانزي، دورات المياة، مبنى إداري، بعض الحيوانات والطيور، أكد أن هناك اتفاقيات لجلب المزيد من الحيوانات، ولكن لن يتم الإجراء الا بعد توفي أماكن سكنهم ضمن خطة تطوير المرحلة الثانية من الحديقة التي تنتظر الاعتمادات للبدء في التنفيذ.



