ربة منزل تتهم زوجها بالشروع في قتلها باستخدام "سم الفئران"

تواصل نيابة مصر القديمة التحقيق في واقعة اتهام ربة منزل زوجها بوضع سم لها للتخلص منها بسبب خلافات عائلية.



وقررت النيابة استدعاء المشكو في حقه؛ لسماع أقواله وعرض المجني عليها على الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي وبيان تعرضها لحالة تسمم من عدمه.



وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا من سيدة تدعى "دعاء. أ"، ٣٧ عامًا تدعي تعرضها للتسمم.



وبسؤالها أكدت وجود خلافات عائلية تجمعها بزوجها نتيجة رغبتها في الانفصال وهو خائف من القضايا والمحاكم، وتهديدها له دائمًا بخلعه ورفع القضايا عليه فاستغل تواجده مرة في المنزل للتفاهم معها ومحاولة صلحها واستغل انشغالها ووضع لها سم فئران في كوب العصير.



وأضافت السيدة أنها بمجرد أن احتست كوب العصير بدأت تشعر بألم في معدتها، وبدأت تفرغ معدتها ولم تهدأ حتى توجهت إلى المستشفى ووحدة السموم وتم إسعافها.