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حوادث

التصريح بدفن جثة شاب غرق في نيل حلوان

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 10:56 ص
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة حلوان الجزئية، الثلاثاء، تشريح جثة شاب، لقي مصرعه غرقًا أثناء السباحة في مياه النيل، احتفالًا بعيد الأضحى، برفقة أصدقائه بالقرب من معدية ركن فاروق؛ لإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقى العميد علاء جودة، مأمور قسم شرطة حلوان، إخطارًا من شرطة المسطحات المائية يفيد مصرع شاب يدعى فوزي حسين سعيد، 17 عامًا، سنة، نتيجة إسفكسيا الغرق أثناء السباحة في مياه النيل بركن فاروق.

وتبين من التحريات التي أجراها النقيب محمود سعداوي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، أن الشاب توجه برفقة عدد من أصدقائه للسباحة في مياه النيل هربًا من حرارة الجو، وذلك بجوار معدية ركن فاروق، إلا أن التيار جرفه إلى منطقة دوامات قوية لم يستطع الخروج منها فغاص إلى أسفل المياه حيث تمكن زملاؤه من انتشاله بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي حلوان العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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