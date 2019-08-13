إصابة شخصين فى حادث تصادم بالمعادى

أصيب شخصان فى حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية أعلى الطريق فى منطقة المعادى، مما أدى إلى وجود كثافات مرورية، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى المعادى بوقوع حادث مروري، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش مرورية لرفع حطام الحادث وتيسير حركة المرور أمام السيارات لفتح الطريق.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.