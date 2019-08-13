ملكة جمال السياحة والبيئة تتألق بالأصفر فى جلسة تصوير جديدة

خضعت بسمة داوود، ملكة جمال السياحة والبيئة لعام 2020، لجلسة تصويرية جديدة، من كاميرا مصور ملكات الجمال أحمد عرفة، فقد ظهرت بفستان أصفر قصير مفتوح من أسفل بأحد الشواطىء، مع إطلالة أنثوية أعجبت رواد مواقع التواصل الإجتماعى.



كانت "بسمة" حصدت على لقب ميس إيكو فى مسابقة ملكة جمال مصر "بنت مصر جمالها الطبيعى" التى أقيمت منذ أيام فى العاصمة الإدارية الجديدة، وفازت فيها المتسابقة آلاء عاطف بلقب ملكة جمال مصر لعام 2019.



وضمت لجنة التحكيم،3 سفراء لدول سريبيا، كولومبيا، وإسبانيا"، وبعض ملكات جمال العالم السابقات في منافسة بين 26 متسابقة على لقب ملكة جمال مصر لعام 2019.