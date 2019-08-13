فيتنام تلقى القبض على سنغالى خبأ 77 قرص كوكايين فى معدته

ألقت الشرطة الفيتنامية القبض على مواطن سنغالي في المطار الرئيسي بمدينة هو شي مينه، وذلك عقب العثور على 1.6 كيلوجرام من الكوكايين مخبأة في معدته.



وذكر موقع "فن اكسبريس" اليوم الثلاثاء أن الراكب 39 عاما رفض التعاون مع سلطات الجمارك لدى توقيفه في مطار تان سون نهات الدولي السبت الماضي، عقب أن وصل على متن رحلة قادمة من بانكوك.

وبعد أن كشفت عملية مسح للجسم عن وجود أغراض غريبة محتملة، جرى نقل الراكب للمستشفى، حيث تم العثور على 77 قرص كوكايين في معدته.



وقال موقع فن اكسبريس إنه قبل أن يتوجه الراكب لبانكوك، كان قد سافر من مدينة نيجيرية غير معروفة إلى أديس أبابا في إثيوبيا.



ويواجه الراكب عقوبة السجن لفترة تصل إلى 20 عاما.