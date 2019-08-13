ألمانيا تحيى ذكرى مرور 58 عاما على إنشاء جدار برلين

تحيي ألمانيا، اليوم الثلاثاء، ذكرى مرور 58 عاما على إنشاء جدار برلين، وستقام المراسم عند النصب التذكاري للجدار في شارع "برناور شتراسه"، وسيشارك فيها عمدة المدينة، ميشائيل مولر.



وستلقي وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب-كارنباور، خطابا عند جسر "جلينك" الذي يربط بين برلين وبوتسدام، واشتهر بأنه مكانا لتبادل العملاء خلال الحرب الباردة.



وفي براندنبورج يلقي رئيس الولاية، ديتمار فويدكه، ورئيسة البرلمان المحلي، بريتا شتارك، كلمتهما خلال مراسم إحياء مشتركة للحكومة والبرلمان المحليين في مدينة شونفالد-جلين.



يُذكر أن بناء جدار برلين بدأ في 13 أغسطس عام 1961 في عهد القيادة الشيوعية لألمانيا الشرقية، بزعامة فالتر أولبريشت، وبلغ طوله نحو 155 كيلومترا.



وانتهى الانقسام الألماني بسقوط الجدار في 9 نوفمبر 1989.