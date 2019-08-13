رونالدو يكشف عن "سره الخاص" مع زيدان

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، عن "سره الخاص" الذي كان يجمعه بالفرنسي زين الدين زيدان، مدربه السابق في ريال مدريد الإسباني، خلال السنوات الثلاث التي تزاملا خلالها في "سانتياجو برنابيو".



ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن "الدون" قوله: "الثقة التي يحتاج إليها اللاعب لا تأتي من داخله فقط، بل تأتي أيضًا من الآخرين حوله، اللاعبين والمدرب. يجب أن تشعر أنك جزء مهم من المجموعة، وزيدان جعلني أشعر بالخصوصية".



وأضاف رونالدو، الذي انتقل الصيف الماضي بشكل مفاجئ من ريال مدريد إلى يوفنتوس: "لقد ساعدني (زيدان) كثيرًا، أكن له احترامًا كبيرًا لكن العمل معه جعلني أعجب به أكثر بسبب سماته كشخص. كيف يتحدث. كيف قاد الفريق. وكيف عاملني".



وتحدث رونالدو 34 عامًا، عن الكلمات التشجيعية التي كان يقولها له زيدان: "كريس، استرخ. اخرج وألعب كما تلعب. أنت الشخص الذي سيُحدث الفارق".



يذكر أن رونالدو وزيدان نجحا في قيادة النادي الملكي للتتويج بالعديد من الألقاب المحلية والأوروبية خلال 3 سنوات من العمل معا، أهمها الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي، قبل أن يرحل كلاهما عن النادي.



وعاد زيدان إلى النادي الملكي نهاية الموسم الماضي لمحاولة إحداث ثورة داخل ريال مدريد وإعادة الفريق إلى منصات التتويج من جديد، بينما رحل رونالدو إلى يوفنتوس الصيف الماضي مقابل 112 مليون يورو، في صفقة هزت أرجاء أوروبا حينها.